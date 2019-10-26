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Гибель Салы: фанаты «Суонси» распространили фейковый посадочный талон футболиста, фото — AFP

Жестокая месть: фанаты «Суонси» распространили фейковый посадочный талон погибшего Салы (ФОТО)

26 окт 2019, 18:42
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Болельщики британского клуба второго дивизиона «Суонси» распространили в сети фейковый посадочный талон погибшего футболиста Эмилиана Салы, чтобы поиздеваться над «Кардиффом».

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Полиция Уэльса расследует случай с фанатами «Суонси», которые накануне матча с «Кардифф Сити» распространили фото подделки в интернете, сообщает 26 октября Твиттер правоохранителей.

На посадочном талоне было обозначено место D3AD, похожее с написанием со словом «Dead» (англ. — мертвый).

Гибель Салы: фанаты «Суонси» распространили фейковый посадочный талон футболиста, фото — Марка

Полиция Южного Уэльса призвала болельщиков не распространять изображения фейкового билета в социальных сетях и заявила, что тесно работает с обоими клубами.

«Суонси» выступил с заявлением на своем официальном сайте, в котором осудил «позорный» поступок неизвестных и отметил, что он не имеет отношения к клубу и его настоящим болельщикам. Матч «Суонси» — «Кардифф» состоится в воскресенье.

Напомним, что Сала зимой перешел в «Кардифф» из «Нанта» за 15 млн фунтов. Он вылетел в расположение новой команды, но самолет, в котором он находился, пропал с радаров в ночь на 22 января. В начале февраля на дне пролива Ла-Манш разбитый самолет нашли, а среди обломков было найдено тело аргентинского нападающего.

Источник: Ракурс


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