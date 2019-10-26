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Загибель Сали: фанати «Суонсі» розповсюдили фейковий посадковий талон футболіста, фото — AFP

Жорстока помста: фанати «Суонсі» розповсюдили фейковий посадковий талон загиблого Сали (ФОТО)

26 жов 2019, 18:42
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Вболівальники британського клубу другого дивізіону «Суонсі» розповсюдили у мережі фейковий посадковий талон загиблого футболіста Еміліана Сали, щоб познущатися над «Кардіффом».

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Поліція Уельсу розслідує випадок з фанатами «Суонсі», які напередодні матчу з «Кардіфф Сіті» поширили фото підробки в інтернеті, повідомляє 26 жовтня Твіттер правоохоронців.

На посадковому талоні було позначено місце D3AD, схоже з написанням зі словом «Dead» (англ. —мертвий).

Загибель Сали: фанати «Суонсі» розповсюдили фейковий посадковий талон футболіста, фото — Marca

Поліція Південного Уельсу закликала вболівальників не поширювати зображення фейкового квитка в соціальних мережах і заявила, що тісно працює з обома клубами.

«Суонсі» виступив із заявою на своєму офіційному сайті, в якій засудив «ганебний» вчинок невідомих і зазначив, що він не має відношення до клубу і його справжніх уболівальників. Матч «Суонсі» — «Кардіфф» відбудеться у неділю.

Нагадаємо, що Сала взимку перейшов в «Кардіфф» з «Нанта» за 15 млн фунтів. Він вилетів в розташування нової команди, але літак, в якому він перебував, пропав з радарів у ніч на 22 січня. На початку лютого на дні протоки Ла-Манш розбитий літак знайшли, а серед уламків було знайдено тіло аргентинського нападника.

Джерело: Ракурс


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