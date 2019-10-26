Імпічмент Трампа суд визнав законним і зобов’язав долучити до справи звіт Мюллера, фото — Reuters

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Федеральний суд в США визнав розслідування Конгресу про імпічмент Дональда Трампа повністю законним. Суд також зобов’язав Мін’юст передати Палаті представників засекречені матеріали великого журі з розслідування Мюллера.

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Засекречені матеріали великого журі, зібрані під час розслідування спецпрокурора Боба Мюллера, можуть допомогти Палаті представників «підтвердити дії, які потенційно підлягають імпічменту», заявила федеральний суддя Берил Хауевел і зобов’язала Мін’юст передати всі документи до 30 жовтня, повідомляє Reuters.

Необхідність доступу Конгресу до матеріалів великого журі підвищується, коли виконавча влада навмисно перешкодить отриманню відповідних доказів іншим шляхом, — заявила суддя.

Феміда мала на увазі рішення Білого дому не виконувати рішення Конгресу — видавати документи або свідчити чиновникам.

Сторона захисту Трампа намагалася переконати суд в тому, що усе розслідування про імпічмент, розпочате 24 вересня, є незаконним, оскільки Палата представників не проводила голосування про те, чи починати його. Але ані конституція, ані закон не вимагають проведення такого голосування. Саме це й підтвердив суд.

Президент Трамп і його прихильники і захисники розгорнули в останній місяць широку громадську кампанію про те, що імпічмент незаконний. Тепер їм доведеться придумувати нову лінію захисту.

Востаннє засекречені матеріали великого журі передавалися Конгресу у 1974 році в рамках Вотергейтського скандалу, який коштував посади президенту Річарда Ніксону.

Нагадаємо, що демократи в Конгресі розпочали імпічмент після липневої телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Співробітник спецслужби США заявив, що Трамп особисто скасував візит віце-президента Майка Пенса на інавгурацію Зеленського, щоб чинити тиск. Трамп під час дзвінка кілька разів нагадував Зеленському про розслідування діяльності в Україні сина Байдена в обмін на надання фінансової і військової допомоги Києву. Після цього конгресмени від Демпартії почали розслідування з наміром оголосити імпічмент.