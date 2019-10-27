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Українка Кіченок стала переможницею малого Підсумкового турніру WTA. Фото: WTA

Українка Кіченок стала переможницею малого Підсумкового турніру WTA

27 жов 2019, 11:57
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Людмила Кіченок, українська тенісистка, стала переможницею малого Підсумкового турніру WTA. Турнір вона виграла разом зі словенкою Андреа Клепач.

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Фінал Підсумкового турніру WTA пройшов у китайському Чжухаї. У фіналі україно-словенська пара обіграла китайську пару Йін-Йін Дуань / Чжаосюань Ян з рахунком 6:3, 6:3.

У першому сеті Кіченок і Клепач відразу з перших геймів зробили заявку на перемогу, після чого в другій партії впевнено довели зустрічі до бажаного фіналу.

Зустріч тривала 1 годину 21 хвилину. На рахунку Кіченок і Клепач зробили два ейси, шість брейків. Відзначимо, що пара не допустила жодної подвійної помилки. У свою чергу Дуань і Ян не зробили однієї подачі навиліт і допустили три помилки при введенні м’яча в гру.

Нагадаємо, що ілля Марченко, друга ракетка України, переміг на турнірі ATP в столиці Казахстану Нур-Султані. Спершу він виграв у фіналі одиночного розряду, а днем раніше здобув перемогу в парному.

Джерело: Ракурс


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