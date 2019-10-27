Дифтерія на Закарпатті: в регіон доставили сироватку. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n128622-dyfteriya-na-zakarpatti-v-region-dostavyly-syrovatku.html

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Вісім флаконів сироватки дифтерійного антитоксину доставили в Ужгород, де зафіксовано спалах захворювання на дифтерію. Сироватку доставили з Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

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Необхідні препарати доставили в регіон на спеціально транспорті. Львівська і Чернівецька області дали по три флакони, ще дві дала Івано-Франківська область, повідомили у Закарпатському обласному центрі здоров’я.

У відомстві зазначили, що ще 100 флаконів антитоксину придбала Індія. Найближчим часом наявність реєстрації цього препарату в Україні. У разі, якщо він відповідатиме всім вимогам, то вже 30 жовтня його передадуть до Ужгорода.

За останньою інформацією Закарпатського обласного центру здоров’я, зараз стан хворих на дифтерію стабільний, нових випадків захворювання не виявлено.

Нагадаємо, що спалах дифтерії на Закарпатті виявився значно серйознішим, ніж очікувалося. Станом на 24 жовтня в області немає протидифтерійних сироваток, які необхідні для лікування дифтерії. Також тут немає й інших життєво важливих медикаментів.