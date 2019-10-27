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Спалах гепатиту в Чернігові: поліція почала розслідування. Фото: РБК

Спалах гепатиту в Чернігові: поліція почала розслідування

27 жов 2019, 10:24
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Спалах гепатиту, А в Чернігові став приводом для початку розслідування щодо керівництва однієї зі шкіл міста.

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В результаті спалаху гепатиту небезпечним вірусом заразилися 13 осіб, повідомив сектор комунікації поліції Чернігівської області.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь).

Підозрюваним у цій справі загрожує штраф або арешт на строк до трьох років.

При цьому не йдеться, щодо кого конкретно розпочато розслідування. Слідство триває.

Нагадаємо, 20 березня в пологовому будинку кір забрала життя молодої породіллі. Жінка померла менш ніж через тиждень після пологів. Після діагностики кору 24-річну пацієнтку та новонароджене немовля утримували в окремих боксах. За словами лікарів, дитина перебувала в нормальному стані, ознак кору у нього не виявили.

Джерело: Ракурс


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