Спалах гепатиту в Чернігові: поліція почала розслідування. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n128621-spalah-gepatytu-v-chernigovi-policiya-pochala-rozsliduvannya.html

Ракурс

Спалах гепатиту, А в Чернігові став приводом для початку розслідування щодо керівництва однієї зі шкіл міста.

Loading...

В результаті спалаху гепатиту небезпечним вірусом заразилися 13 осіб, повідомив сектор комунікації поліції Чернігівської області.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь).

Підозрюваним у цій справі загрожує штраф або арешт на строк до трьох років.

При цьому не йдеться, щодо кого конкретно розпочато розслідування. Слідство триває.

Нагадаємо, 20 березня в пологовому будинку кір забрала життя молодої породіллі. Жінка померла менш ніж через тиждень після пологів. Після діагностики кору 24-річну пацієнтку та новонароджене немовля утримували в окремих боксах. За словами лікарів, дитина перебувала в нормальному стані, ознак кору у нього не виявили.