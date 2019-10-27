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Протести в Чилі: президент зажадав розпуску уряду. Фото: РИА Новости

Протести в Чилі: президент зажадав розпуску уряду

27 жов 2019, 09:49
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Протести в Чилі набирають хід. Вчора президент країни Себастьян Піньєра заявив про розпуск уряду, щоб була можливість провести кадрові перестановки на тлі масових заворушень.

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Глава держави написав у Twitter, що попросив усіх міністрів подати у відставку.

Ми знаходимося в новій реальності, — написав він.

Крім того, він зазначив, що в країні з 26 жовтня може бути скасовано надзвичайний стан.

У п’ятницю, 25 жовтня, у ряді міст Чилі люди вимагали проведення соціальних реформ. Цей протест став найбільшим в історії країни. У столиці країни Сантьяго демонстранти вимагали президента Чилі Себастьяна Піньєру піти у відставку. Схожі акції пройшли в інших містах країни.

Як відомо, однією з причин, що призвели до початку протестів, стало зростання цін на квитки в метро в Сантьяго. Мітинги швидко поширилися по всій країні.

Джерело: Ракурс


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