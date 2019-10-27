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США провели операцію по ліквідації ватажка "Ісламської держави". Фото:
США провели операцію по ліквідації ватажка «Ісламської держави»https://racurs.ua/ua/n128619-ssha-provely-operaciu-po-likvidaciyi-vatajka-islamskoyi-derjavy.htmlРакурс
Сполучені Штати Америки повідомили про завершення операції, яка була спрямована проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.
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Американські силовики проводили операцію з ліквідації небезпечного терориста 26 жовтня. Зараз невідомо, чи вдалося бойовика вижити або ж він був ліквідований, повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника США.
Інші офіційні особи США не стали давати коментарів агентству.
Водночас видання Newsweek пише, що аль-Багдаді був убитий в ході рейду.
Нагадаємо, що в Сирії виявили школу для підготовки дітей-терористів «Ісламської держави». Вона працювала в Дамаску. Дітей вчили користуватися вогнепальною зброєю та вибухівкою. Підлітки, які пройшли підготовку, поповнювали ряди ИГИЛ.
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