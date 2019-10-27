США провели операцію по ліквідації ватажка "Ісламської держави". Фото:

https://racurs.ua/ua/n128619-ssha-provely-operaciu-po-likvidaciyi-vatajka-islamskoyi-derjavy.html

Ракурс

Сполучені Штати Америки повідомили про завершення операції, яка була спрямована проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.

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Американські силовики проводили операцію з ліквідації небезпечного терориста 26 жовтня. Зараз невідомо, чи вдалося бойовика вижити або ж він був ліквідований, повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника США.

Інші офіційні особи США не стали давати коментарів агентству.

Водночас видання Newsweek пише, що аль-Багдаді був убитий в ході рейду.

Нагадаємо, що в Сирії виявили школу для підготовки дітей-терористів «Ісламської держави». Вона працювала в Дамаску. Дітей вчили користуватися вогнепальною зброєю та вибухівкою. Підлітки, які пройшли підготовку, поповнювали ряди ИГИЛ.