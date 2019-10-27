Новини України

Колишньому заступнику голови Харківської ОДА повідомили про підозру. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n128618-kolyshnomu-zastupnyku-golovy-harkivskoyi-oda-povidomyly-pro-pidozru.html

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Прокуратура Харківської області повідомила про підозру у привласненні державних коштів екс-заступнику голови Харківської обласної державної адміністрації.

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У 2014−2015 роках кошти були викрадені під час реалізації державної програми з реконструкції очисних споруд Харківська ОДА, повідомляє прес-служба відомства.

У матеріалах справи йдеться, що ОДА уклала договори з юридичною особою на реконструкцію очисних споруд Малоданилівської селищної ради на загальну суму понад 20 млн грн, проте послуги були надані за навмисно завищеною вартістю. Загальна сума збитку склала більше 18 млн грн.

Чиновник обіймав посаду з 2015 по 2019 роки, повідомляє прес-служба відомства.

Відносно посадових осіб підприємства-підрядника розпочато розслідування за ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагадаємо, що незаконна вирубка лісів в Харківській області збагатила чиновників державного підприємства «Красноградське лісове господарство» на 6 млн грн з державного бюджету. Найближчим часом фігуранти кримінального провадження можуть опинитися у в’язниці.