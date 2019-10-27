Новости Украины

Бывшему замглавы Харьковской ОГА сообщили о подозрении. Фото: 24 канал

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Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении экс-заместителю председателя Харьковской областной государственной администрации о присвоении государственных средств.

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В 2014—2015 годах средства были похищены во время реализации государственной программы по реконструкции очистных сооружений Харьковская ОГА, сообщает пресс-служба ведомства.

В материалах дела говорится, что ОГА заключила договоры с юридическим лицом на реконструкцию очистных сооружений Малоданиловского поселкового совета на общую сумму свыше 20 млн грн, однако услуги были оказаны по намеренно завышенной стоимости. Общая сумма ущерба составила более 18 млн грн.

Чиновник занимал должность с 2015 по 2019 годы, сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении должностных лиц предприятия-подрядчика начато расследование по ч.5 ст.191 УК Украины.

Напомним, что незаконная вырубка лесов в Харьковской области обогатила чиновников государственного предприятия «Красноградское лесное хозяйство» на 6 млн грн из государственного бюджета. В ближайшее время фигуранты уголовного производства могут оказаться в тюрьме.