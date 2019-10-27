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Перевод часов-2019: Украина перешла на зимнее время. Фото: РБК

Перевод часов-2019: Украина перешла на зимнее время

27 окт 2019, 08:28
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В воскресенье, 27 октября, Украина перешла на зимнее время. Стрелки часов перевели на час назад.

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Часы переводились в 4.00.

Отметим, что в Украине переход на зимнее и летнее время регулируется постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Украинцы переводят стрелки часов на час назад каждую осень, а весной — на час вперед.

Еврокомиссия в 2018 году после проведенного онлайн-голосования рекомендовала отменить переход на летнее и зимнее время уже весной 2019 года. При этом каждое государство-член сам должна был определить, по какому времени жить — летнему или зимнему. В марте Европарламент проголосовал за отмену перевода часов с 2021 года. Однако это решение еще должно одобрить большинство стран-членов ЕС.

Источник: Ракурс


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