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Переведення годинника-2019: Україна перейшла на зимовий час. Фото: РБК

Переведення годинника-2019: Україна перейшла на зимовий час

27 жов 2019, 08:28
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У неділю, 27 жовтня, Україна перейшла на зимовий час. Стрілки годинника перевели на годину назад.

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Годинник переводився о 4.00.

Зазначимо, що в Україні перехід на зимовий і літній час регулюється постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».

Українці переводять стрілки годинника на годину назад щоосені, а навесні-на годину вперед.

Єврокомісія в 2018 році після проведеного онлайн-голосування рекомендувала скасувати перехід на літній і зимовий час вже навесні 2019 року. У березні Європарламент проголосував за скасування переведення годинників з 2021 року. Однак це рішення ще має схвалити більшість країн-членів ЄС.

Джерело: Ракурс


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