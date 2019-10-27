Переведення годинника-2019: Україна перейшла на зимовий час. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n128617-perevedennya-godynnyka-2019-ukrayina-pereyshla-na-zymovyy-chas.html

Ракурс

У неділю, 27 жовтня, Україна перейшла на зимовий час. Стрілки годинника перевели на годину назад.

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Годинник переводився о 4.00.

Зазначимо, що в Україні перехід на зимовий і літній час регулюється постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».

Українці переводять стрілки годинника на годину назад щоосені, а навесні-на годину вперед.

Єврокомісія в 2018 році після проведеного онлайн-голосування рекомендувала скасувати перехід на літній і зимовий час вже навесні 2019 року. У березні Європарламент проголосував за скасування переведення годинників з 2021 року. Однак це рішення ще має схвалити більшість країн-членів ЄС.