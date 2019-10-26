Секретар РНБО Данілов отримав ще одну посаду ,фото — Фейсбук О.Данілова

https://racurs.ua/ua/n128616-sekretar-rnbo-danilov-otrymav-sche-odnu-posadu.html

Ракурс

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов отримав ще одну посаду. Президент України Володимир Зеленський призначив його керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

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Про це йдеться в указі глави держави від 25 жовтня № 771/2019.

Зеленський вніс зміни до свого попереднього указу, в якому призначав очільником центру колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка.

Національний координаційний центр кібербезпеки є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України. Центр має забезпечити координацію діяльності суб'єктів національної безпеки і оборони України під час реалізації Стратегії кібербезпеки України і підвищити ефективність системи державного управління у формування та реалізації державної політики у сфері кібербезпеки.

Як відомо, наприкінці вересня колишній секретар РНБО Олександр Данилюк заявив про своє звільнення. 30 вересня Зеленський підписав його заяву про відставку, а 3 жовтня призначив на посаду Данілова.

Минулого тижня в РНБО відбулося ще одне гучне призначення. Радником Данілова став шоумен Сергій Сивохо.