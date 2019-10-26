Секретарь СНБО Данилов получил еще одну должность, фото — Фейсбук А.Данилова

https://racurs.ua/n128616-sekretar-snbo-danilov-poluchil-esche-odnu-doljnost.html

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Секретар Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов получил еще одну должность. Президент Украины Владимир Зеленский назначил его руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.

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Об этом говорится в указе главы государства от 25 октября № 771/2019.

Зеленский внес изменения в свой предыдущий указ, в котором назначал главой центра бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка.

Национальный координационный центр кибербезопасности является рабочим органом Совета национальной безопасности и обороны Украины. Центр должен обеспечить координацию деятельности субъектов национальной безопасности и обороны Украины при реализации Стратегии кибербезопасности Украины и повысить эффективность системы государственного управления в формирования и реализации государственной политики в сфере кибербезопасности.

Как известно, в конце сентября бывший секретарь СНБО Александр Данилюк заявил о своем увольнении. 30 сентября Зеленский подписал его заявление об отставке, а 3 октября назначил на должность Данилова.

На прошлой неделе в СНБО произошло еще одно громкое назначение. Советником Данилова стал шоумен Сергей Сивохо.