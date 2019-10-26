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Жуткая находка в Великобритании: водителю фуры с 39 трупами предъявили обвинение в убийстве, фото - Sky

Жуткая находка в Великобритании: водителю фуры с 39 трупами предъявили обвинение в убийстве

26 окт 2019, 22:01
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В Великобритании 25-летнему водителю грузовика Морису Робинсону предъявили обвинение в 39 эпизодах непреднамеренного убийства, а также в торговле людьми, содействии незаконной иммиграции и отмывании денег.

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В понедельник Робинсон предстанет перед магистратским судом Челмсфорда, сообщает Sky News со ссылкой на полицию Эссекса.

Королевская прокурорская служба уполномочила полицию Эссекса предъявить мужчине обвинение в связи со смертью 39 человек, чьи тела были обнаружены в грузовике, — говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что в этом деле также арестовали трех человек: 38-летних мужчину и женщину с Уоррингтона (Чешир) и 48-летнего мужчину из Северной Ирландии. Все они подозреваются в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве и находятся под стражей.

В среду полицейские обнаружили в индустриальном парке в Грейси (Эссекс) грузовик с 39 телами. Установлено, что трейлер вечером 22 октября отправился на пароме из Зебрюгге (Бельгия) в порт Пурфлит (Великобритания), куда прибыл днем ​​23 октября. Главная часть грузовика с кабиной водителя прибыла из Северной Ирландии и забрала автоприцеп из Пурфлита.

По сообщению полиции, все погибшие были гражданами Китая. Однако позже появилась информация о том, что по меньшей мере три человека в фургоне могли быть вьетнамцами. Так считают родственники граждан Вьетнама, которые отправились в Великобританию через Китай, поскольку их близкие перестали выходить на связь как раз в то время, когда произошла трагедия. Предполагают, что вьетнамцы использовали поддельные китайские паспорта.


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