Война в Сирии: США перебрасывают технику для защиты нефтяных месторождений

Американская боевая машина «Брэдли», фото: Shane A. Cuomo

https://racurs.ua/n128614-voyna-v-sirii-ssha-perebrasyvaut-tehniku-dlya-zaschity-neftyanyh-mestorojdeniy.html

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США перебрасывают военную технику в Сирию для защиты от боевиков террористической организации «Исламское государство» нефтяных месторождений, расположенных на северо-востоке страны.

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Об сегодня заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщает издание Politico.

Отмечается, что это заявление появилось через несколько минут после того, как президент США Дональд Трамп в своем Твиттер опубликовал сообщение о том, что американские войска возвращаются домой.

Мы усиливаем эту позицию. Она будет включать некоторые механизированные силы. Миссия в Сирии остается. Всегда речь шла о победе над ИГИЛ, — отметил министр обороны США.

Детализировать вопрос Эспер стал. В частности, непонятно, сколько именно американских военных останутся в Сирии и типы военной техники, которые будут задействованы в этой операции.

Издание The Wall Street Journal вчера сообщало, что США могут оставить в Сирии около 500 военнослужащих, а также танки. Однако в статье Politico отмечается, что американские военнослужащие называют «механизированными силами» подразделения, оснащенные боевыми машинами «Брэдли», в то время как подразделения с танками «Абрамс» — это «бронированные силы».

Напомним, о намерениях Пентагона оставить военнослужащих для охраны от ИГИЛ сирийских нефтяных месторождений Эспер заявил в начале этой недели.