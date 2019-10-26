Війна в Сирії: США перекидають техніку для захисту нафтових родовищ

Американська бойова машина «Бредлі», фото: Shane A. Cuomo

https://racurs.ua/ua/n128614-viyna-v-syriyi-ssha-perekydaut-tehniku-dlya-zahystu-naftovyh-rodovysch.html

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США перекидають військову техніку до Сирії для захисту від бойовиків терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) нафтових родовищ, розташованих на північному cході країни.

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Про сьогодні це заявив міністр оборони США Марк Еспер, повідомляє видання Politico.

Зазначається, що ця заява з’явилася через кілька хвилин після того, як президент США Дональд Трамп у своєму Твіттері опублікував повідомлення про те, що американські війська повертаються додому.

Ми підсилюємо цю позицію. Вона буде включати деякі механізовані сили, — зазначив Еспер.

Місія в Сирії залишається тим, з чого розпочалася місія в Сирії. Завжди йшлося про перемогу над ІДІЛ, — наголосив міністр оборони США. — Це основна місія.

Більш детально це питання Еспер розкривати не став. Зокрема, не зрозуміло, скільки американських військових залишаться в Сирії та які типи військової техніки будуть задіяні в цій операції.

Так, видання The Wall Street Journal вчора повідомляло, що США можуть залишити в Сирії близько 500 військовослужбовців, а також танки. Однак у статті Politico наголошується, що американські військовослужбовці називають «механізованими силами» підрозділи, оснащені бойовими машинами «Бредлі», в той час як підрозділи з танками «Абрамс» — це «броньовані сили».

Нагадаємо, про наміри Пентагону залишити військовослужбовців для охорони від ІДІЛ сирійських нафтових родовищ Еспер заявив на початку цього тижня.