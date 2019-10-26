Українську легкоатлетку Магучіх визнали найперспективнішою в Європі, фото — IAAF

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Ракурс

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла у номінації «Зірка, яка сходить» в Європі. Цього року спортсменка із Дніпра виграла срібну медаль чемпіонату світу у Катарі із юніорським світовим рекордом у стрибках у висоту.

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Магучіх дізналася про нагороду під час церемонії нагородження Європейської легкої атлетики Golden Tracks за підсумками 2019 року. Вона відбулася сьогодні у Таллінні.

Дуже щаслива стати переможницею у номінації «Зірка, яка сходить». Хочу подякувати всім, хто підтримував мене упродовж сезону, а особливо тренеру Тетяні Степановій і моїй сім’ї. Це чудова мотивація для того, щоб працювати ще наполегливіше і досягти мети, — повідомила під час трансляції 18-річна українка.

У 2019 році Магучіх виграла чемпіонат Європи серед юніорів, а 30 вересня вона стала наймолодшою в історії медалісткою дорослих чемпіонатів світу. У Досі вона виборола срібну медаль і двічі побила під час змагань юніорський світовий рекорд (2,02 м і 2,04 м).

До трійки фіналістів у номінації «Зірка, яка сходить» потрапив також українець Михайло Кохан — чемпіон Європи 2019 року серед юніорів. У Катарі він посів високе п’яте місце на дорослому чемпіонаті.