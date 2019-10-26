Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський у Золотому: президент назвав ветеранів групою озброєних людей, фото — ОП

У Золотому оселилася група озброєних людей — Зеленський про ветеранів (ФОТО)

26 жов 2019, 19:59
999

Президент України Володимир Зеленський назвав ветеранів АТО-ООС, з якими сьогодні емоційно поспілкувався у Золотому, групою озброєних людей.

Loading...

Прес-служба президента у соцмережах відзвітувала про події сьогоднішнього дня на фронті. Як виявилося, про ветеранів Зеленський дізнався «від місцевих, які повідомили, що на околиці у приватному будинку оселилася група озброєних людей».

Мешканці Золотого не на жарт стурбовані, хто це такі. Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними, — написав Зеленський.

Конфлікт Зеленського у Золотому: президент назвав ветеранів групою озброєних людей, фото — ОП

Перед цим президент зустрічався із мешканцями Золотого і запевнює, що вони «готові до розведення сил».

Зрозумів одне — всі хочуть миру. Всі готові до розведення. Готовий і далі говорити та шукати порозуміння. Але самими лише розмовами війни не закінчити, — заявив президент.

Він знову запевнив, що мир на Донбасі не буде досягнутий «будь-якою ціною», а капітуляції не буде в жодному разі.

Нагадаємо, що у поширеному сьогодні в соціальних мережах відео йшлося про розмову президента із кількома представниками активістів і волонтерів, які прибули на Донбас, щоб чинити опір розведенню військ біля Золотого і Петровського.

Конфлікт Зеленського у Золотому: президент назвав ветеранів групою озброєних людей, фото — ОП

Зеленський розмовляв з учасниками акції «Останній блокпост», які виступають проти розведення сил на Донбасі. Президент звинуватив їх у тому, що вони перебувають в зоні ООС зі зброєю.

Згодом командування ООС назвало співбесідників президента нелегалами.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

У Золотому оселилася група озброєних людей — Зеленський про ветеранів (ФОТО)

Президент Зеленський назвав ветеранів АТО-ООС, з якими сьогодні емоційно поспілкувався у Золотому, групою озброєних людей. Як виявилося, про них президент дізнався від місцевих, які повідомили, що на околиці оселилася група озброєних людей

Новини України
19:59

Імпічмент Трампа суд визнав законним і зобов’язав долучити до справи звіт Мюллера

Федеральний суд в США визнав розслідування Конгресу про імпічмент Дональда Трампа повністю законним. Суд також зобов’язав Мін’юст передати Палаті представників засекречені матеріали великого журі з розслідування Мюллера

Світові новини
19:22

Зеленський відвідав добровольців у Золотому: президент та ветерани серйозно поговорили про фронт (ФОТО, ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський прибув поспілкуватися з воїнами-добровольцями, які перебувають на позиціях у селищі Золоте Луганської області

Новини України
14:16
Новини партнерів
Загрузка...