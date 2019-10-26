Зеленський у Золотому: президент назвав ветеранів групою озброєних людей, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n128612-u-zolotomu-oselylasya-grupa-ozbroienyh-ludey-zelenskyy-pro-veteraniv-foto.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський назвав ветеранів АТО-ООС, з якими сьогодні емоційно поспілкувався у Золотому, групою озброєних людей.

Loading...

Прес-служба президента у соцмережах відзвітувала про події сьогоднішнього дня на фронті. Як виявилося, про ветеранів Зеленський дізнався «від місцевих, які повідомили, що на околиці у приватному будинку оселилася група озброєних людей».

Мешканці Золотого не на жарт стурбовані, хто це такі. Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними, — написав Зеленський.

Перед цим президент зустрічався із мешканцями Золотого і запевнює, що вони «готові до розведення сил».

Зрозумів одне — всі хочуть миру. Всі готові до розведення. Готовий і далі говорити та шукати порозуміння. Але самими лише розмовами війни не закінчити, — заявив президент.

Він знову запевнив, що мир на Донбасі не буде досягнутий «будь-якою ціною», а капітуляції не буде в жодному разі.

Нагадаємо, що у поширеному сьогодні в соціальних мережах відео йшлося про розмову президента із кількома представниками активістів і волонтерів, які прибули на Донбас, щоб чинити опір розведенню військ біля Золотого і Петровського.

Зеленський розмовляв з учасниками акції «Останній блокпост», які виступають проти розведення сил на Донбасі. Президент звинуватив їх у тому, що вони перебувають в зоні ООС зі зброєю.

Згодом командування ООС назвало співбесідників президента нелегалами.