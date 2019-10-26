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Зеленский в Золотом: президент назвал ветеранов группой вооруженных людей, фото – ОП

В Золотом поселилась группа вооруженных людей — Зеленский о ветеранах (ФОТО)

26 окт 2019, 19:59
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал ветеранов АТО-ООС, с которыми сегодня эмоционально пообщался в Золотом, группой вооруженных людей.

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Пресс-служба президента в соцсетях отчиталась о событиях сегодняшнего дня на фронте. Как оказалось, о ветеранах Зеленский узнал «от местных, которые сообщили, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей».

Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными, — написал Зеленский.

Конфликт Зеленского в Золотом: президент назвал ветеранов группой вооруженных людей, фото – ОП

Перед этим президент встречался с жителями Золотого и уверяет, что они «готовы к разведению сил».

Понял одно — все хотят мира. Все готовы к разведению. Готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войны не закончить, — заявил президент.

Он снова заверил, что мир на Донбассе не будет достигнут «любой ценой», а капитуляции не будет в любом случае.

Напомним, что в распространенном сегодня в социальных сетях видео речь шла о разговоре президента с несколькими представителями активистов и волонтеров, которые прибыли на Донбасс, чтобы сопротивляться разведению войск у Золотого и Петровского.

Конфликт Зеленского в Золотом: президент назвал ветеранов группой вооруженных людей, фото – ОП

Зеленский разговаривал с участниками акции «Последний блокпост», которые выступают против разведения сил на Донбассе. Президент обвинил их в том, что они находятся в зоне ООС с оружием.

Впоследствии командование ООС назвал собеседников президента нелегалами.

Источник: Ракурс


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