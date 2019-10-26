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Ракурс
Конфликт ветеранов и Зеленского: штаб ООС назвал собеседников президента нелегалами, скриншот видео

Штаб ООС назвал собеседников Зеленского нелегалами

26 окт 2019, 18:06
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Штаб Операции объединенных силы назвал нелегалами собеседников президента Украины Владимира Зеленского, которые сегодня на повышенных тонах разговаривали с главой государства в Золотом Луганской области.

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Руководство ООС заверило, что Зеленский говорил не с официальными представителями Вооруженных сил Украины, а факту нахождения этих лиц в зоне проведения ООС «дается надлежащая правовая оценка».

В заявлении ООС говорится, что президент в Золотом общался с людьми в военной форме, находившимися в частном доме и назвавшимися добровольцами.

Они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или ВСУ, которые уполномочены находиться и действовать в районе проведения ООС. В законе четко определяются категории лиц, которые могут находиться в районе ООС с оружием, — сообщается в заявлении.

В ООС сделали вывод, что собеседники Зеленского находятся в Золотом с оружием нелегально.

Напомним, что в распространенном сегодня в социальных сетях видео речь шла о разговоре президента с несколькими представителями активистов и волонтеров, которые прибыли в Донбасс, чтобы сопротивляться разведению войск возле Золотого и Петровского.

Зеленский разговаривал с участниками акции «Последний блокпост», которые выступают против разведения сил на Донбассе. Президент обвинил их в том, что они находятся в зоне ООС с оружием. В ответ представитель акции Денис Янтарь сказал: «Будем делать по закону. Мы вас услышали». После этого президент покинул «Последний блокпост». Участники акции рассказали «BBC-Украина», что все оружие, которое у них есть, легальное.

Источник: Ракурс


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Штаб ООС назвал собеседников Зеленского нелегалами

Штаб ООС назвал нелегалами собеседников президента Зеленского, которые сегодня на повышенных тонах разговаривали с главой государства. Военные заверили, что факту пребывания этих лиц в зоне ООС дается «надлежащая правовая оценка»

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