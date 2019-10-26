Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленский в Золотом. Фото: Рубрика
Зеленский посетил добровольцев в Золотом: президент и ветераны серьезно поговорили о фронте (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n128603-zelenskiy-posetil-dobrovolcev-v-zolotom-prezident-i-veterany-serezno-pogovorili-o-fronte-foto.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, 26 октября посетил прифронтовой город Золотое в Луганской области.
Loading...
Глава государства прибыл на позиции украинских добровольцев, которые выступают против перехода поселка под контроль боевиков в результате внедрения «формулы Штайнмайера» и отвод сил операции Объединенных сил от линии фронта. Об этом сообщает Telegram-канал «Последний блокпост #Ни капитуляции».
Зеленский приехал к ребятам в Золотое. Серьезный разговор об отводе и фронте, — говорится в сообщении.
Зеленский в разговоре с добровольцами отметил, что украинцы должны совместно работать для того, чтобы завершить военный конфликт на Донбассе. В Офисе президента визит Зеленского на Донбассе не анонсировали.
Как известно, 9 октября колонна добровольцев и ветеранов прибыла в Золотое, которое может попасть в так называемую «серую зону» в результате запланированного в этом регионе разведения войск.
Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями ветеранских организаций, в числе которых был «Национальный корпус». Во время общения с ветеранами АТО глава государства объяснил, почему не может озвучивать абсолютно все планы по разведению войск и военных шагов Украины.
Читайте также: «Поезд Киев — Война»: 12 часов до войны
Загрузка...