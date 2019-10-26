Зеленський у Золотому. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/ua/n128603-zelenskyy-vidvidav-dobrovolciv-u-zolotomu-prezydent-ta-veterany-seryozno-pogovoryly-pro-front.html

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Володимир Зеленський, президент України, 26 жовтня відвідав прифронтове місто Золоте в Луганській області.

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Глава держави прибув на позиції українських добровольців, які виступають проти переходу селища під контроль бойовиків внаслідок впровадження «формули Штайнмаєра» та відведення сил операції Об'єднаних сил від лінії фронту. Про це повідомляє Telegram-канал «Останній блокпост #Ні капітуляції».

Зеленський приїхав до добровольців у Золоте. Серйозна розмова про відведення і фронт, — йдеться в повідомленні.

Зеленський у розмові з добровольцями відзначив, що українці повинні спільно працювати для того, щоб завершити військовий конфлікт на Донбасі. В Офісі президента візит Зеленського на Донбасі не анонсували.

Як відомо, 9 жовтня колона добровольців та ветеранів прибула до Золотого, котре може потрапити у так звану «сіру зону» внаслідок запланованого в цьому регіоні розведення військ.

Нагадаємо, у жовтні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками ветеранських організацій, в числі яких був «Національний корпус». Під час спілкування з ветеранами АТО глава держави пояснив, чому не може озвучувати абсолютно всі плани по розведенню військ і військових кроків України.