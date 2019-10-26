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Окупанти проводять перевірки в Сімферопольському районі. Фото: zmina.info

У Криму почалися масові перевірки: окупантів цікавлять особисті дані місцевих жителів

26 жов 2019, 13:41
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Перевірку особистих даних співробітники поліції проводять в окупованому Криму.

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З самого ранку в мікрорайон Кам’янка Сімферопольського району прибули автобуси з силовиками та автозаки. Силовики запитують у жителів особисті дані, номери телефонів. Окупантів цікавить, хто де працює і чим займається. Про це 26 жовтня повідомляє «Крим.Реалії».

За словами місцевих мешканців, при в’їзді на вулицю «Колективні сади» стоїть автозак. По вулиці ходять загони поліції по 5−6 осіб. У місцевих мешканців під час опитувань паспорти не запитують. Люди налякані та шоковані подією, вони не розуміють, що відбувається.

У нас ніколи такого не було. Якщо чесно, я досі перебуваю в шоці. Коли запитали, з якою метою це робиться, співробітники поліції повідомили, що це просто перевірка. Вони хочуть дізнатися, хто тут живе, — зазначила одна з місцевих мешканок.

Офіційної інформації про причини проведення подібних заходів наразі немає. Прес-служби силових відомств анексованого Криму не публікують інформації про перевірки в Кам’янці.

Нагадаємо, 11 жовтня в тимчасово окупованому Криму російські силовики під приводом «перевірки електролічильників» увірвалися в мечеть, розташовану в селі Курци Сімферопольського району. У цей час у мечеті відбувалася обов’язкова п’ятнична молитва.


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