Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Вбивство конвоїра сталося в Дніпропетровській області. Фото: express-k.kz

У Дніпропетровській області ув’язнений вбив конвоїра

26 жов 2019, 13:06
999

Вбивство конвоїра скоїв ув’язнений у Дніпропетровській області.

Loading...

Інцидент стався 25 жовтня на шляху слідування залізничної варти за маршрутом «Дніпро — Кривий Ріг». Близько 21.30 особа, засуджена за злочин до довічного ув’язнення, скоїла напад на конвоїрів. Про це 26 жовтня повідомило Центральне територіальне управління Національної гвардії України у Facebook.

Зловмисник обеззброїв вартового та почав стріляти. Військовослужбовці змогли знешкодити й затримати нападника. Внаслідок стрілянини один із конвоїрів загинув, оскільки отримав несумісні травми із життям. За фактом події, що трапилася, призначено службове розслідування.

Тим часом видання «Інформатор» пише, що ув’язнений попросився в туалет і вже згодом вистрілив у конвоїра.

Нагадаємо, у вересні правоохоронці затримали двох жителів Черкас, яких підозрюють у катуванні та вбивстві двох чоловіків. Зловмисники збиралися втекти до іншої країни, але не встигли.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Зеленський відвідав добровольців у Золотому: президент та ветерани серйозно поговорили про фронт (ФОТО, ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський прибув поспілкуватися з воїнами-добровольцями, які перебувають на позиціях у селищі Золоте Луганської області

Новини України
14:16

Головні новини 25 жовтня: смертельні розбірки у Харкові, нова банкнота НБУ і скандальна справа ДБР

Головними новинами 25 жовтня стало введення в обіг нової банкноти номіналом 1 000 грн, смертельні розбірки бандитів у Харкові та нові справи, які розслідує ДБР

Новини України
23:04   25 жов
Новини партнерів
Загрузка...