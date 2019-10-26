Вбивство конвоїра сталося в Дніпропетровській області. Фото: express-k.kz

https://racurs.ua/ua/n128601-u-dnipropetrovskiy-oblasti-uv-yaznenyy-vbyv-konvoyira.html

Ракурс

Вбивство конвоїра скоїв ув’язнений у Дніпропетровській області.

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Інцидент стався 25 жовтня на шляху слідування залізничної варти за маршрутом «Дніпро — Кривий Ріг». Близько 21.30 особа, засуджена за злочин до довічного ув’язнення, скоїла напад на конвоїрів. Про це 26 жовтня повідомило Центральне територіальне управління Національної гвардії України у Facebook.

Зловмисник обеззброїв вартового та почав стріляти. Військовослужбовці змогли знешкодити й затримати нападника. Внаслідок стрілянини один із конвоїрів загинув, оскільки отримав несумісні травми із життям. За фактом події, що трапилася, призначено службове розслідування.

Тим часом видання «Інформатор» пише, що ув’язнений попросився в туалет і вже згодом вистрілив у конвоїра.

Нагадаємо, у вересні правоохоронці затримали двох жителів Черкас, яких підозрюють у катуванні та вбивстві двох чоловіків. Зловмисники збиралися втекти до іншої країни, але не встигли.