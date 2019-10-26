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Ракурс
Убийство конвоира произошло в Днепропетровской области. Фото: express-k.kz

В Днепропетровской области заключенный убил конвоира

26 окт 2019, 13:06
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Убийство конвоира совершил заключенный в Днепропетровской области.

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Инцидент произошел 25 октября на пути следования железнодорожного караула по маршруту «Днепр — Кривой Рог». Около 21.30 лицо, осужденное за преступление к пожизненному заключению, совершило нападение на конвоиров. Об этом 26 октября сообщило Центральное территориальное управление Национальной гвардии Украины в Facebook.

Злоумышленник обезоружил часового и начал стрелять. Военнослужащие смогли обезвредить и задержать нападавшего. В результате стрельбы один из конвоиров погиб, так как получил травмы несовместимые с жизнью. По факту случившегося происшествия назначили служебное расследование.

Тем временем издание «Информатор» пишет, что заключенный попросился в туалет и уже впоследствии выстрелил в конвоира.

Напомним, в сентябре правоохранители задержали двух жителей Черкасс, которых подозревают в истязании и убийстве двух мужчин. Злоумышленники собирались бежать в другую страну, но не успели.

Источник: Ракурс


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