Убийство конвоира произошло в Днепропетровской области. Фото: express-k.kz

https://racurs.ua/n128601-v-dnepropetrovskoy-oblasti-zakluchennyy-ubil-konvoira.html

Ракурс

Убийство конвоира совершил заключенный в Днепропетровской области.

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Инцидент произошел 25 октября на пути следования железнодорожного караула по маршруту «Днепр — Кривой Рог». Около 21.30 лицо, осужденное за преступление к пожизненному заключению, совершило нападение на конвоиров. Об этом 26 октября сообщило Центральное территориальное управление Национальной гвардии Украины в Facebook.

Злоумышленник обезоружил часового и начал стрелять. Военнослужащие смогли обезвредить и задержать нападавшего. В результате стрельбы один из конвоиров погиб, так как получил травмы несовместимые с жизнью. По факту случившегося происшествия назначили служебное расследование.

Тем временем издание «Информатор» пишет, что заключенный попросился в туалет и уже впоследствии выстрелил в конвоира.

Напомним, в сентябре правоохранители задержали двух жителей Черкасс, которых подозревают в истязании и убийстве двух мужчин. Злоумышленники собирались бежать в другую страну, но не успели.