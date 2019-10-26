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Конопляный марш начался в Киеве. Фото: Конопляная правда

«Конопляный марш свободы» в Киеве: активисты требуют легализовать медицинскую марихуану (ТРАНСЛЯЦИЯ)

26 окт 2019, 12:30
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«Конопляный марш свободы — Just Do It!» 26 октября проходит в Киеве.

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Участники марша выступают за легализацию медицинской марихуаны в Украине и декриминализацию незначительных проступков, связанных с хранением каннабиса без цели сбыта. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

В 12.00 активисты собрались у здания Кабинета министров. Заявляют, что планируют пройтись по правительственному кварталу и посетить ведомства, «где блокируется реализация стратегии государственной политики в отношении наркотиков». Завершится марш у здания Верховной Рады Украины. Ожидается, что она закончиться в 16.00.

Напомним, в президентской фракции «Слуга народа» готовят законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине. Политики уверены, что этот вопрос требует более детального обсуждения. Как известно, предыдущую инициативу по легализации каннабиса заблокировал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Источник: Ракурс


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