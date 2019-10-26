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Спикер ВРУ Дмитрий Разумков. Фото: liga.net

Разумков: Мы не готовы к компромиссам относительно территориальной целостности Украины

26 окт 2019, 11:56
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Украина не готова к компромиссам относительно территориальной целостности.

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Киев считает неприемлемым возвращение делегации Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, 26 октября сообщается на веб-странице украинского парламента.

Мы не понимаем ситуации с полномочиями нашей делегации. Я надеюсь, что это не станет прецедентом. Мы готовы к диалогу, но не готовы к компромиссам с совестью, территориальной целостностью и достоинством людей, — отметил Разумков.

Спикер ВРУ заверил, что группа «Балтик +" настроена отстаивать базовые принципы и ценности, поскольку принципы демократии и свободы, прав человека ключевые для Европейского Союза и Украины.

Ранее сообщалось, что делегация Верховной Рады официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет в период с 30 сентября по 4 октября. Таким образом Украина отреагировала на возвращение российской делегации в сессионный зал ПАСЕ.

Источник: Ракурс


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