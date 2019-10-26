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Ракурс
ДТП в Нежине. Фото: Нацполиция

На Черниговщине полицейский устроил ДТП с пострадавшими (ФОТО)

26 окт 2019, 11:21
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Дорожно-транспортное происшествие устроил полицейский в Черниговской области.

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Авария произошла на перекрестке ул. Синяковская и Независимости в городе Нежин. Инициатором аварии стал сотрудник Нежинского отдела полиции, который находился за рулем собственного автомобиля «Фольксваген Джета». Правоохранитель не предоставил преимущества в движении автомобилю «ВАЗ 2110», двигавшемуся по главной дороге. В результате произошло столкновение. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

В салоне «ВАЗа» находились супруги, управляла машиной 33-летняя жительница Нежина. В результате ДТП они и полицейский получили легкие телесные повреждения. У капитана полиции взяли кровь на анализы, продолжается исследование.

Информацию о событии уже внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

ДТП в Нежине. Фото: Нацполиция

Напомним, в Винницкой области 12 октября произошло ДТП с участием полицейского, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии пострадали три человека. Всех их доставили в больницу, один из пострадавших скончался.

Источник: Ракурс


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