ДТП у Ніжині. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n128598-na-chernigivschyni-policeyskyy-vlashtuvav-dtp-z-postrajdalymy-foto.html

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Дорожньо-транспортну пригоду влаштував поліцейський у Чернігівській області.

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Аварія сталася на перехресті вул. Синяківська та Незалежності у місті Ніжин. Ініціатором аварії став співробітник Ніжинського відділу поліції, який перебував за кермом власного автомобіля «Фольксваген Джета». Правоохоронець не надав переваги в русі автомобілю «ВАЗ 2110», що рухався по головній дорозі. Внаслідок цього сталося зіткнення. Про це 26 жовтня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

У салоні «ВАЗу» перебувало подружжя, кермувала машиною 33-річна жителька Ніжина. Внаслідок ДТП вони та поліцейський дістали легкі тілесні ушкодження. У капітана поліції взяли кров на аналізи, триває дослідження.

Інформацію про подію вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Вінницькій області 12 жовтня сталася ДТП за участю поліцейського, який керував машиною у стані алкогольного сп’яніння. Внаслідок аварії постраждали троє осіб. Всіх їх доправили до лікарні, один із постраждалих помер.