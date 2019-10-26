Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
ДТП у Ніжині. Фото: Нацполіція

На Чернігівщині поліцейський влаштував ДТП з постраждалими (ФОТО)

26 жов 2019, 11:21
999

Дорожньо-транспортну пригоду влаштував поліцейський у Чернігівській області.

Loading...

Аварія сталася на перехресті вул. Синяківська та Незалежності у місті Ніжин. Ініціатором аварії став співробітник Ніжинського відділу поліції, який перебував за кермом власного автомобіля «Фольксваген Джета». Правоохоронець не надав переваги в русі автомобілю «ВАЗ 2110», що рухався по головній дорозі. Внаслідок цього сталося зіткнення. Про це 26 жовтня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

У салоні «ВАЗу» перебувало подружжя, кермувала машиною 33-річна жителька Ніжина. Внаслідок ДТП вони та поліцейський дістали легкі тілесні ушкодження. У капітана поліції взяли кров на аналізи, триває дослідження.

Інформацію про подію вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

ДТП у Ніжині. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Вінницькій області 12 жовтня сталася ДТП за участю поліцейського, який керував машиною у стані алкогольного сп’яніння. Внаслідок аварії постраждали троє осіб. Всіх їх доправили до лікарні, один із постраждалих помер.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Закон про покарання нардепів за прогули підписав Зеленський

Закон про позбавлення депутатів виплат за прогули підписав 25 жовтня президент України Зеленський. Новація позбавлятиме частини виплат депутатів, які без поважних причин пропустили засідання Ради чи засідання комітетів, до яких вони входять

Новини України
18:52   25 жов
Новини партнерів
Загрузка...