На честь активістки Ґрети Тунберґ назвали новий вид жуків. Фото: popmeh.ru

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Британські вчені назвали ім’ям 15-річної екоактивістки Ґрети Тунберґ одного з найменших жуків на планеті.

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Невідомого науці жука відкрив співробітник Лондонського музею природознавства Майкл Дарбі. Комаху науковці назвали Nelloptodes gretae. Про це йдеться на сторінці музею в Twitter.

Ти ніколи не будеш занадто маленьким, щоб змінити світ, — пояснили свою позицію співробітники музею.

Nelloptodes gretae мають блідо-жовтий колір, а їх довжина не більша за 0,79 мм. Жук цікавий тим, що не має вус, очей та крил. Ця комаха не паразит, вона не живе в інших організмах. Раніше цей жук був практично невідомий науці.

Як відомо, 16-річна школярка Ґрети Тунберґ 24 вересня виступила на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку. Активістка заявила, що людству та екосистемі планети загрожує загибель через зміну клімату. Юначка звинуватила лідерів світових держав у тому, що політики думають лише про гроші й забувають про природу. Світові лідери розкритикували виступ школярки.

Нагадаємо, раніше фотографи Сергій Домашевський та Станіслав Гуменюк оприлюднили чудові знімки дикої природи, які були зроблені в Чорнобильській зоні.