Імператорський пінгвін на станції «Академік Вернадський». Фото: Oksana Savenko у Facebook

https://racurs.ua/ua/n128596-stanciu-akademik-vernadskyy-v-antarktydi-vidvidav-imperatorskyy-pingvin-foto.html

Ракурс

Пінгвін імператорський завітав на станцію українських полярників «Академік Вернадський», які працюють в Антарктиді.

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Птах завітав до полярників вперше за зимівлю. Про це 26 жовтня повідомив Національний антарктичний науковий центр у Facebook, а світлини пінгвіна опублікувала українська дослідниця Оксана Савенко.

Інколи буває сумно, а за вікном похмуро і знову цей тривожний вітер та щось мокре і холодне сипле з неба. І от виходиш зі станції на біологічні спостереження, з мотивацією рівня про який соромно і собі зізнатися. А тут стоїть він. Одненький. Антарктида вміє підбадьорити своїх дослідників, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, пінгвін імператорський — це вид птахів роду Королівський пінгвін, найбільший птах родини пінгвінових. Зріст дорослих особин досягає 1,1−1,3 м, а маса — до 23 кг. Тривалість життя цих пінгвінів — 20 років.

Нагадаємо, полярна станція «Академік Вернадський», яка розташована на мисі Марина острова Галіндез, стала доступною для віртуальних прогулянок користувачів інтернету. Фахівці розробили віртуальну 3D-екскурсію українською полярною станцією в Антарктиці.