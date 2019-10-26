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Імператорський пінгвін на станції «Академік Вернадський». Фото: Oksana Savenko у Facebook

Станцію «Академік Вернадський» в Антарктиді відвідав імператорський пінгвін (ФОТО)

26 жов 2019, 10:12
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Пінгвін імператорський завітав на станцію українських полярників «Академік Вернадський», які працюють в Антарктиді.

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Птах завітав до полярників вперше за зимівлю. Про це 26 жовтня повідомив Національний антарктичний науковий центр у Facebook, а світлини пінгвіна опублікувала українська дослідниця Оксана Савенко.

Інколи буває сумно, а за вікном похмуро і знову цей тривожний вітер та щось мокре і холодне сипле з неба. І от виходиш зі станції на біологічні спостереження, з мотивацією рівня про який соромно і собі зізнатися. А тут стоїть він. Одненький. Антарктида вміє підбадьорити своїх дослідників, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, пінгвін імператорський — це вид птахів роду Королівський пінгвін, найбільший птах родини пінгвінових. Зріст дорослих особин досягає 1,1−1,3 м, а маса — до 23 кг. Тривалість життя цих пінгвінів — 20 років.

Імператорський пінгвін на станції «Академік Вернадський». Фото: Oksana Savenko у Facebook

Імператорський пінгвін на станції «Академік Вернадський». Фото: Oksana Savenko у Facebook

Імператорський пінгвін на станції «Академік Вернадський». Фото: Oksana Savenko у Facebook

Нагадаємо, полярна станція «Академік Вернадський», яка розташована на мисі Марина острова Галіндез, стала доступною для віртуальних прогулянок користувачів інтернету. Фахівці розробили віртуальну 3D-екскурсію українською полярною станцією в Антарктиці.

Джерело: Ракурс


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