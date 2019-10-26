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Императорский пингвин на станции «Академик Вернадский». Фото: Oksana Savenko в Facebook

Станцию «Академик Вернадский» в Антарктиде посетил императорский пингвин (ФОТО)

26 окт 2019, 10:12
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Пингвин императорский посетил станцию украинских полярников «Академик Вернадский», которые работают в Антарктиде.

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Птица пришла к полярникам впервые за зимовку. Об этом 26 октября сообщил Национальный антарктический научный центр в Facebook, а фотографии пингвина опубликовала украинская исследовательница Оксана Савенко.

Иногда бывает грустно, а за окном пасмурно и опять этот тревожный ветер и что-то мокрое и холодное сыплет с неба. И вот выходишь со станции на биологические наблюдения, с мотивацией уровня о котором стыдно и себе признаться. А тут стоит он. Один. Антарктида умеет подбодрить своих исследователей, — говорится в сообщении.

Как известно, пингвин императорский — это вид птиц рода Королевский пингвин, самая большая птица семьи пингвиновых. Рост взрослых особей достигает 1,1−1,3 м, а масса — 23 кг. Продолжительность жизни этих пингвинов — 20 лет.

Императорский пингвин на станции «Академик Вернадский». Фото: Oksana Savenko в Facebook

Императорский пингвин на станции «Академик Вернадский». Фото: Oksana Savenko в Facebook

Императорский пингвин на станции «Академик Вернадский». Фото: Oksana Savenko в Facebook

Напомним, полярная станция «Академик Вернадский», которая расположена на мысе Марина острова Галиндез, стала доступной для виртуальных прогулок пользователей интернета. Специалисты разработали виртуальную 3D-экскурсию по украинской полярной станцией в Антарктике.

Источник: Ракурс


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