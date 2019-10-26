Трамп пожаловался главе Apple на последние модели iPhone. Фото: iphones.ru

https://racurs.ua/n128595-tramp-pojalovalsya-glave-apple-na-poslednie-modeli-iphone.html

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Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, раскритиковал дизайн последних моделей смартфонов iPhone (Айфон).

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Глава Белого дома сообщил об этом генеральному директору компании Apple Тиму Куку. Трамп заявил, что старые модификации «Айфонов» с кнопкой Home («Домой») были более удобными. Об этом он написал на собственной странице в Twitter.

Тиму Куку: кнопка на iPhone была намного лучше, чем свайп, — говорится в сообщении.

В мае 2018 года издание Politico написало, что действующий глава США использует два «Айфона». Один смартфон президент использует для звонков, а другой — для пользования социальными сетями.

Как известно, компания «Эпл» в 2017 году отказалась от кнопки Home в своих смартфонах. Так, iPhone X уже можно разблокировать можно с помощью сканера лица Face ID. А в предыдущих моделях iPhone 7, 7 Plus, 8 и 8 Plus производитель заменил физическую кнопку Home сенсорной, которая с помощью вибрации имитирует нажатия.

Напомним, 10 сентября компания «Эппл» презентовала iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, которые не получили существенных изменений в дизайне. Основные изменения коснулись фронтальных камер.