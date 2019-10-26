Протесты в Чили. Фото: wikipedia

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В Чили прошла крупнейшая в истории страны акция протеста — на улицы вышли более 1 млн человек.

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В пятницу, 25 октября, люди требовали проведения социальных реформ. Этот протест стал самым большим в истории страны. В столице страны Сантьяго демонстранты требовали президента Чили Себастьяна Пиньера уйти в отставку. Похожие акции прошли в других городах страны. Об этом сообщает DW.

Как известно, одной из причин, что привели к началу протестов, стал рост цен на билеты в метро в Сантьяго. Митинги быстро распространились по всей стране. Демонстранты не только требовали отменить повышение цены на проезд в метрополитене, а пошли дальше и требовали повысить зарплату и пенсии, снизить цены на лекарства и провести конституционную реформу.

В первые дни протеста произошли поджоги и грабежи, случились беспорядки и столкновения с полицией. В результате конфликта погибли 19 человек. После этого президент Пиньера отменил решение о повышении цен на проезд в метро и впоследствии объявил о пакете мер, которые отвечали некоторым требованиям демонстрантов.

Напомним, 22 октября в Германии 22 октября состоялась акция протеста фермеров, во время которой на улицы многих крупных городов выехала сельскохозяйственная техника. Фермеры заблокировали дорожное движение в знак протеста против новых планов правительства, которые могут усложнить ведение фермерского хозяйства.