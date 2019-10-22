Новости Германии: тракторный протест заблокировал движение в крупнейших городах страны, фото — Local

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Немецкие фермеры сели на тракторы во вторник и выехали на городские дороги, чтобы продемонстрировать протест против правительственной политики в сельском хозяйстве.

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В Гeрмании 22 октября состоялась акция протеста фермеров, во время которой на улицы многих крупных городов выехала сельскохозяйственная техника. Фермеры заблокировали дорожное движение в знак протеста против новых планов правительства, которые могут осложнить ведение фермерского хозяйства, сообщает Local.

Речь идет о пакете аграрных законов, который в сентябре инициировало правительство. В нем говорится об ужесточении правил использования удобрений. Кроме всего прочего, пакет предусматривает до конца 2023 года запрет использования вещества глифосат, которое используют для борьбы с сорняками. Правительство предлагает уменьшить содержание нитратов в грунтовых водах путем сокращения использования определенных удобрений и жидкого навоза.

Германия находится под давлением со стороны ЕС за превышение допустимых уровней нитратов в грунтовых водах, что связано главным образом с отходами животноводства. Поэтому часть фермеров опасается, что экологические реформы угрожают разорением небольшим семейным хозяйствам.

Акция протеста остановила движение на дорогах Берлина и Бонна. В столице Германии с самого утра тракторы съезжались на площадь Большая звезда, сюда стянули до 600 полицейских. В Бонне находится Министерство сельского хозяйства Германии. Здесь по городу проехались примерно 1 тыс. тракторов.

Аналогичные акции в этот день проходили также в Мюнхене, Ганновере, Бонне, Вюрцбурге, Штутгарте, Фрайбурге и небольших городах.

Такая же акция протеста на днях состоялась и в Гааге (Нидерланды). Чтобы уменьшить пробки на улицах города, пришлось задействовать военную технику.