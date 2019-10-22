Прокуратура АРК Крым сообщила о подозрении судье, работавшему на РФ. Фото: censor.net

https://racurs.ua/n128431-policiya-kryma-soobschila-o-podozrenii-sude-kotoryy-vynes-prigovor-zamestitelu-glavy-medjlisa.html

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Полиция Крыма под процессуальным руководством прокуратуры сообщила о подозрении судье незаконно созданного «Симферопольского районного суда Республики Крым».

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Судью подозревают в нарушении закона по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. Установлено, что так называемый судья причастен к нарушению права на справедливый и официальный судебный процесс, предусмотренный ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года и ч. 4 ст. 75 протокола 1 к Женевским конвенциям 1949 года касательно проукраинского активиста из-за его выступления в прямом эфире на одном из телеканалов. Об этом 22 октября сообщила прокуратура АРК Крым.

Отмечается, что во время выступления активист выступал за восстановление территориальной целостности Украины. Весной 2017 года вышеупомянутый судья, рассматривая материалы уголовного дела, нарушил право обвиняемого использовать все необходимые права и средства защиты. В сентябре того же года пособник оккупационной власти признал активиста виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации) УК РФ.

В прокуратуре имени судьи не назвали. Издание «Крым.Реалии» со ссылкой на источники сообщило, что речь идет о Андрее Куликове, который в 2017 году вынес приговор заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову.

Напомним, 2 октября суд в Ростове объявил приговор блогеру из Крыма Нариману Мемедеминову, обвиняемому в публичных призывах к терроризму. Блогеру присудили 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении.