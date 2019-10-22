Прокуратура АРК Крим повідомила про підозру судді, який працював на РФ. Фото: censor.net

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Поліція Криму під процесуальним керівництвом прокуратури повідомила про підозру судді незаконно створеного «Симферопольского районного суда Республики Крым».

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Суддю підозрюють у порушенні закону за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України. Встановлено, що так званий суддя причетний до порушення права на справедливий і офіційний судовий процес, передбаченого ст. 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року та ч. 4 ст. 75 протоколу І до Женевських конвенцій 1949 року щодо проукраїнського активіста за його виступ у прямому ефірі на одному з телеканалів. Про це 22 жовтня повідомила прокуратура АРК Крим.

Зазначається, що під час виступу активіст виступав за відновлення територіальної цілісності України. Навесні 2017 року вищезгаданий суддя, розглядаючи матеріали кримінальної справи, порушив право обвинуваченого використати всі необхідні права і засоби захисту. У вересні того ж року прибічник окупаційної влади визнав активіста винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 280.1 (публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації) КК РФ.

У прокуратурі імені судді не назвали. Видання «Крим.Реалії» із посиланням на джерела повідомило, що мова йде про Андрія Куликова, який у 2017 році виніс вирок заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову.

Нагадаємо, 2 жовтня суд у Ростові оголосив вирок блогеру з Криму Наріману Мемедемінову, звинуваченому в публічних закликах до тероризму. Блогеру присудили 2,5 роки позбавлення волі в колонії-поселенні.