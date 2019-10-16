Митинг в Гааге, фото: Redactie Regio15.nl

https://racurs.ua/n128168-vtorjenie-traktorov-paralizovalo-gaagu-iz-za-masshtabnogo-mitinga-fermerov-zadeystvovali.html

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Масштабный митинг фермеров парализовал нидерландский город Гаага, в котором расположен парламент этой страны.

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В город прибыли тысячи тракторов, владельцы которых планировали устроить акцию под стенами комплекса Бинненхоф, где расположен парламент Нидерландов и резиденция премьер-министра, сообщает агентство «Укринформ».

Однако проехать на сельхозтехнике до исторического центра города местные власти митингующим не позволили.

Чтобы не дать тракторам туда проехать, быть перекрыты все заезды, ворота, арки и входы. На запрос местных властей отреагировали в Министерстве обороны страны и предоставили необходимую для этого тяжелую военную технику.

Также военной техникой перекрыли некоторые улицы в центре Гааги.

По информации издания NlTimes, эта акция фермеров сегодня утром привела к появлению в целом сотен километров дорожных заторов, крупнейший из которых достиг длины 30 км. Кроме того, в связи с большим количеством сельхозтехники, которая направлялась в город, пришлось перекрыть для автомобилей автомагистраль A12.

Видео, снятые местными жителями, демонстрируют эту автомагистраль, заполненную громадным количеством тракторов.

Автомобилистам также советовали избегать дорог вокруг региона Гааги.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обратился к фермерам с призывом соблюдать порядок.

В конце концов, фермеры на тракторах с плакатами двинулись в парк Маливельд, где обычно проходят разного рода акции.

Фермеры выступают против обвинений в загрязнение воздуха выбросами углерода и азота на фермах. Еще одной причиной акции стали обвинения защитников животных в адрес фермеров.

Отмечается, что в целом акция проходит спокойно.

Напомним, 14 октября в Киеве прошли массовые шествия, участники которых протестовали против реализации так называемой «формулы Штайнмайера».