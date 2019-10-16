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Мітинг у Гаазі, фото: Redactie Regio15.nl

«Вторгнення тракторів» паралізувало Гаагу: через масштабний мітинг фермерів задіяли військову техніку (ФОТО, ВІДЕО)

16 жов 2019, 17:54
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‏Масштабний мітинг фермерів паралізував нідерландське місто Гаага, у котрому розташований парламент цієї країни.

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До міста прибули тисячі тракторів, власники яких планували влаштувати акцію під стінами комплексу Бінненхоф, де розташований парламент Нідерландів і резиденція прем'єр-міністра, повідомляє агентство «Укрінформ».

Однак проїхати на сільгосптехніці до історичного центру міста місцева влада мітингарям не дозволила. Щоб не дати тракторам туди проїхати, бути перекриті усі заїзди, ворота, арки та входи. На запит місцевої влади відреагували в Міністерстві оборони країни й надали необхідну для цього важку військову техніку.

Також військовою технікою перекрили деякі вулиці в центрі Гааги.

За інформацією видання NlTimes, ця акція фермерів сьогодні вранці спричинила появу загалом сотень кілометрів дорожніх заторів, найбільший з яких сягнув довжини 30 км.

Крім того, у зв’язку з великої кількістю сільгосптехніки, яка прямувала до міста, довелося перекрити для автомобілів автомагістраль A12. Відео, зняті місцевими жителями, демонструють цю автомагістраль, заповнену величезною кількістю тракторів.

Автомобілістам також радили уникати доріг довкола регіону Гааги.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте звернувся до фермерів із закликом дотримуватися порядку.

Зрештою, фермери на тракторах з плакатами рушили до парку Малівельд, де зазвичай проходять різного роду акції.

Фермери виступають проти закидів щодо забруднення повітря викидами вуглецю і азоту на фермах. Ще однією причиною акції стали звинувачення захисників тварин на адресу фермерів.

Зазначається, що загалом акція проходить спокійно.

Мітинг у Гаазі, фото: Redactie Regio15.nl

Мітинг у Гаазі, фото: Redactie Regio15.nl

Мітинг у Гаазі, фото: Redactie Regio15.nl

Мітинг у Гаазі, фото: Redactie Regio15.nl

Мітинг у Гаазі, фото: «Укрінформ»

Мітинг у Гаазі, фото: «Укрінформ»

Мітинг у Гаазі, фото: «Укрінформ»

Мітинг у Гаазі, фото: «Укрінформ»

Нагадаємо, 14 жовтня в Києві відбулися дві масові ходи, учасники котрих протестували проти реалізації так званої «формули Штайнмаєра».


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