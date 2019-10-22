Новини Німеччини: тракторний протест заблокував рух у найбільших містах країни, фото — DPA

https://racurs.ua/ua/n128433-traktornyy-protest-u-nimechchyni-zablokuvav-ruh-u-naybilshyh-mistah-krayiny-foto-video.html

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Німецькі фермери сіли на трактори у вівторок і виїхали на міські дороги, щоб продемонструвати протест проти урядової політики у сільському господарстві.

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У Німеччині 22 жовтня відбулася акція протесту фермерів, під час якої на вулиці багатьох великих міст виїхала сільськогосподарська техніка. Фермери заблокували дорожній рух на знак протесту проти нових планів уряду, які можуть ускладнити ведення фермерського господарства, повідомляє Local.

Йдеться про пакет аграрних законів, який у вересні ініціював уряд. У нього йдеться про посилення правил використання добрив. Крім усього іншого, пакет передбачає до кінця 2023 року заборону речовини гліфосат, яку використовують для боротьби з бур’янами. Уряд також пропонує зменшити вміст нітратів у ґрунтових водах шляхом скорочення використання певних добрив та рідкого гною.

Німеччина перебуває під тиском з боку ЄС за перевищення допустимих рівнів нітратів у ґрунтових водах, що пов’язано головним чином із відходами тваринництва. Тому частина фермерів побоюються, що екологічні реформи загрожують розоренням невеликим сімейним господарствам.

Акція протесту зупинила рух на дорогах Берліна та Бонна. У столиці Німеччини із самого ранку трактори з’їжджалися на площу Велика зірка, сюди стягли до 600 поліцейських. У Бонні знаходиться Міністерство сільського господарства Німеччини. Тут містом проїхалися приблизно 1 тис. трактоірв.

Аналогічні акції в цей день проходили також в Мюнхені, Ганновері, Бонні, Вюрцбурзі, Штуттгарті, Фрайбурзі та менших містах.

Аналогічна акція протесту цими днями відбулася і в Гаазі (Нідерланди). Щоб зменшити корки на вулицях міста, довелося задіяти військову техніку.