США прекратили авиасообщение с Кубой. Фото: flickr.com

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Ракурс

Государственный департамент США объявил о прекращении авиарейсов всех аэропортов Кубы, за исключением Гаваны.

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Авиаперевозчики из США имеют 45 дней, чтобы отменить все запланированные авиарейсы до Кубы, за исключением аэропорта Гаваны. Таким образом американские власти планируют предотвратить то, чтобы кубинские власти не получали прибыль от поездок граждан США. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

По запросу госсекретаря США Министерство транспорта приостановило до дальнейшего уведомления авиасообщение между международными аэропортами США и Кубы, кроме международного аэропорта Хосе Марти Гаваны, — говорится в сообщении.

В Вашингтоне добавили, что США считают Кубу «ответственной за репрессии против кубинского народа и вмешательство в дела Венесуэлы, в том числе за бессовестную поддержку незаконного режима Мадуро».

Напомним, 8 июля вступил в силу введенный указом президента РФ Владимира Путина запрет российским авиакомпаниям осуществлять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Также этот запрет распространяется на грузинские авиакомпании.