США возобновили беспошлинную торговлю с Украиной по ряду позиций. Фото: flickr.com

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Дональд Трамп, президент США, возобновил действие генерализированной системы преференций Соединенных Штатов для Украины.

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Таким образом, Украина получила право беспошлинного ввоза на территорию США около 3 тыс. 500 товарных позиций украинского экспорта. Об этом 26 октября сообщило посольство Украины в Twitter.

Украина показала прогресс в сфере обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности, что стало ключевым показателем для наших американских партнеров в восстановлении для Украины действия генерализированной системы преференций США, — говорится в сообщении.

Пресс-служба Белого дома опубликовала на собственном сайте указ, в котором отмечается, что Украина «обеспечила адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности».

Как известно, в декабре 2017 года действие торговых привилегий было приостановлено, поскольку Украина, по мнению Трампа, недостаточно обеспечивала защиту интеллектуальной собственности.

Также глава США отменил беспошлинный режим торговли по ряду товаров для Таиланда.

Напомним, 7 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем.