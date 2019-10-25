Главные новости 25 октября: смертельные разборки в Харькове, новая банкнота НБУ и скандальное дело ГБР, фото — Олег Леусенко

https://racurs.ua/n128591-glavnye-novosti-25-oktyabrya-smertelnye-razborki-v-harkove-novaya-banknota-nbu-i-skandalnoe-delo.html

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Главными новостями пятницы, 25 октября, стало введение Нацбанком в обращение новой банкноты номиналом 1000 грн, смертельные разборки бандитов в Харькове и новые дела, которые расследует Государственное бюро расследований.

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Сегодня в Харькове возле супермаркета «Восторг» произошла перестрелка. На двоих мужчин напал с пистолетом киллер. Началась перестрелка, во время которой один из мужчин погиб. Впоследствии во время погони киллер из Горловки подорвал себя на гранате возле железнодорожного вокзала. СМИ выяснили, что убитый мог свидетельствовать в суде по скандальному делу убитого в Киеве депутата Госдумы Вороненкова.

Национальный банк Украины 25 октября ввел в обращение банкноту наивысшего номинала — 1000 грн. На банкноте присутствуют дополнительные элементы защиты. На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет выдающегося украинского ученого Владимира Вернадского. Новая банкнота унаследовала дизайн обновленных банкнот в 20, 100 и 500 грн.

Государственное бюро расследований займется расследованием законности назначения в 2016 году Владимира Гройсмана премьер-министром Украины. Печерский районный суд Киева предоставил следователям бюро доступ к документам Офиса президента Украины в рамках расследования возможного злоупотребления властью при назначении Гройсмана.

ГБР с июня ведет расследование и подозревает, что представление на назначение Гройсмана внесли в Раду при отсутствии коалиции. В бюро хотят провести сравнительный анализ порядка назначения премьером Гройсмана и Арсения Яценюка, поскольку оба назначались по представлению коалиции «Европейская Украина».

Другая новость из этой сферы касается Сергея Горбатюка, бывшего руководителя Управления спецрасследований Генпрокуратуры. Как оказалось, Андрей Богдан, председатель Офиса президента Украины, фигурировал в материалах уголовного производства, которое расследовало это управление.