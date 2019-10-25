ГБР расследует законность назначения Гройсмана премьером. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n128576-gbr-rassleduet-zakonnost-naznacheniya-groysmana-premer-ministrom.html

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Государственное бюро расследований займется расследованием относительно законности назначения в 2016 году Владимира Гройсмана премьер-министром Украины.

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Печерский районный суд Киева предоставил следователям бюро доступ к документам Офиса президента Украины в рамках расследования возможного злоупотребления властью при назначении Гройсмана. Об этом говорится в постановлении суда от 17 октября 2019 года.

ГБР с июня этого года ведет расследование по ст. 109 (свержение конституционного строя), ст. 364 (злоупотребление властью) и ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Детективы в ходе досудебного расследования установили, что чиновники «злоупотребляя служебным положением, при отсутствии предусмотренных законодательством оснований», внесли в апреле 2016 года в Верховную Раду представление на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции.

На суде следователь указал, что с целью расследования уголовного преступления, возникла необходимость в исследовании предложения коалиции «Европейская Украина» относительно представления президента о назначении на должность премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, а также других служебных документов, которые составлялись в ходе «сопровождения» указанных документов (служебные записки, справки), — говорится в постановлении.

В бюро хотят провести сравнительный анализ порядка назначения премьером Гройсмана и Арсения Яценюка, поскольку оба назначались по представлению коалиции «Европейская Украина».

Напомним, 29 августа правительство премьер-министра Владимира Гройсмана сложило полномочия перед новым составом Верховной Рады. В тот день в сессионном заде тогдашний премьер сделал заявление о прекращении работы Кабмина.