«Бабье лето» в Украине закончилось — климатологи. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n128575-babine-lito-v-ukrayini-skinchilosya-klimatologi.html

Ракурс

«Бабье лето» в Украине закончилось. Таким известием сегодня огорчили украинцев климатологи.

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Центральная геофизическая обсерватория отчиталась, что в этом году «бабье лето» съели туманы. Длилось оно 12 дней, а завершилось в среду, 23 октября.

Уже на следующий день, 24 октября, среднесуточная температура воздуха составляла всего +10,5 градусов, а максимально высоко поднималась только до +12,8 градусов.

В целом «бабье лето» в октябре 2019 года ознаменовалось четырьмя температурными рекордами. В некоторые дни показатели температуры воздуха соответствовали нормам середины августа.

Также отмечается, что с начала 2000-х годов самое короткое «бабье лето» было зафиксировано в 2017 году (всего 5 дней), а самое продолжительное — в прошлом году (14 дней).

Как известно, в последние несколько дней украинские города, в том числе и столица Киев, окутаны плотным туманом, который стал поводом как для возмущения, так и для шуток в соцсетях.