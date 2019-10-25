“Бабине літо” в Україні скінчилося — кліматологи. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n128575-babyne-lito-v-ukrayini-skinchylosya-klimatology.html

Ракурс

«Бабине літо» в Україні скінчилося. Такою звісткою сьогодні засмутили українців кліматологи.

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Центральна геофізична обсерваторія відзвітувала, що цьогоріч «бабине літо» з’їли тумани. Тривало воно 12 днів, а завершилося в середу, 23 жовтня.

Вже наступного дня, 24 жовтня, середньодобова температура повітря становила лише +10,5 градусів, а максимально теплішало лише до +12,8 градусів.

Загалом «бабине літо» в жовтні 2019 року ознаменувалося чотирма температурними рекордами. У деякі дні показники температури повітря відповідали нормам середини серпня.

Також зазначається, що з початку 2000-х років найкоротше «бабине літо» було зафіксовано в 2017 році (всього 5 днів) а найдовше — минулого року (14 днів).

Як відомо, в останні кілька днів українські міста, зокрема й столиця Київ, оповиті щільним туманом, який став приводом як для обурення, так і кепкування в соцмережах.