Стрілянина у Харкові: поліція розповіла подробиці про розбірки, фото — Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n128574-bandytska-rozbirka-policiya-rozpovila-podrobyci-pro-perestrilku-ta-vybuh-granaty-u-harkovi-foto.html

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Поліція попередньо кваліфікує сьогоднішні події у Харкові як бандитську розбірку. Перестрілка на вулиці Клочківській біля супермаркету «Восторг» та вибух гранати у районі Нової Баварії поблизу Південного вокзалу зв’язані між собою.

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Про це повідомив журналістам начальник Головного управління Нацполіціі в Харківській області Валерій Сокуренко.

Як виявилося, після тривалої перестрілки, яка тривала поблизу торгового центру, працівники поліції кинулися за зловмисником, який зчинив стрілянину і втік. На паркові він поранив двох людей, яких очікував біля «Восторга», і поїхав з парковки. Згодом він кинув своє авто і підпалив його.

На фото водійських прав, яке оприлюднили в мережі, видно, що вони видані на мешканця Горлівки Титова. Поблизу вокзалу нападник помітив патрульних поліцейських і підірвав себе гранатою.

Потрібно вийти на замовників. У мене відчуття, що кілер боявся замовників більше, ніж поліцію, тому й підірвав себе. Це не був нещасний випадок, — повідомив Сокуренко.

На тілі загиблого знайшли ще чотири гранати Ф-1 і пістолет. Титов раніше судимий, який час проживав у Харкові. Одного із чоловіків кілер поранив смертельно, в іншого на тілі численні поранення — стегна, рук, голови.

Це була бандитська розбірка. Потерпілі відносяться до тих людей, які системно порушують закон, на одного з них скоєно вже третій замах, — заявив головний поліцейський області.

На місці обох подій працюють слідчо-оперативні групи та експерти, проводиться огляд, опитуються свідки і збираються речові докази.