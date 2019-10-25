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Стрельба и взрыв в Харькове: полиция рассказала подробности о разборках, фото — Нацполиция

Бандитская разборка: полиция сообщила подробности перестрелки и взрыва гранаты в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

25 окт 2019, 15:56
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Полиция предварительно квалифицирует сегодняшние события в Харькове как бандитскую разборку. Перестрелка на улице Клочковской возле супермаркета «Восторг» и взрыв гранаты в районе Новой Баварии возле Южного вокзала связаны между собой.

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Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Стрельба в Харькове: полиция рассказала подробности о разборках, фото — Салтовка

Как оказалось, после длительной перестрелки, которая продолжалась около торгового центра, работники полиции бросились за злоумышленником, который устроил стрельбу и скрылся. На парковке он ранил двух человек, которых ожидал возле «Восторга», и уехал из парковки. Впоследствии он бросил свой автомобиль и поджег его.

На фото водительских прав, которые обнародовали в сети, видно, что они выданы на жителя Горловки Титова. Вблизи вокзала нападающий заметил патрульных полицейских и подорвал себя гранатой.

Нужно выйти на заказчиков. У меня ощущение, что киллер боялся заказчиков больше, чем полицию, поэтому и взорвал себя. Это не был несчастный случай, — сообщил Сокуренко.

На теле погибшего нашли еще четыре гранаты Ф-1 и пистолет. Титов ранее судимый, время проживал в Харькове. Одну из своих жертв киллер ранил смертельно, у другого на теле многочисленные ранения — бедра, рук, головы.

Это была бандитская разборка. Пострадавшие относятся к тем людям, которые системно нарушают закон, на одного из них совершено уже третье покушение, — заявил главный полицейский области.

На месте происшествий работают следственно-оперативные группы и эксперты, проводится осмотр, опрашиваются свидетели и собираются вещественные доказательства.

Стрельба в Харькове: полиция рассказала подробности о разборках, фото — Салтовка

Источник: Ракурс


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Бандитская разборка: полиция сообщила подробности перестрелки и взрыва гранаты в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция предварительно квалифицирует сегодняшние события в Харькове как бандитскую разборку. Перестрелка на улице Клочковской возле супермаркета «Восторг» и взрыв гранаты в районе Новой Баварии возле Южного вокзала связаны между собой

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