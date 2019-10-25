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Кабмин рассматривает возможность назначения советником Гончарука российского экс-чиновника, фото: Украина Молодая

Гончарук может получить в советники российского экс-чиновника (ДОКУМЕНТ)

25 окт 2019, 15:55
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Сергей Алексашенко, бывший российский чиновник, может быть назначен советником украинского премьера Алексея Гончарука.

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Секретариат Кабинета министров рассматривает такую возможность. Об этом сообщает «Слідство.Інфо».

Известно, что Алексашенко могут назначить советников Гончарука на общественных началах. Запланированы дополнительные консультации по этому вопросу с сотрудниками Службы безопасности Украины.

В свою очередь Гончарук уже прокомментировал эти планы. По словам премьера, говорить о таком назначении пока заблаговременно.

Такого советника у меня нет, — отметил глава правительства.

Алексашенко в Российской Федерации занимал должность замминистра финансов в 1993—1995 годах, а также был первым заместителем председателя правления Центробанка. С 2014 года проживает в США. Он не раз критиковал российские государственные институты и действия президента РФ Владимира Путина.

Кабмин рассматривает возможность назначения советником Гончарука российского экс-чиновника, фото: Слідство.Інфо

Между тем напомним, что Гончарук рассказал, возможен ли запуск автобусных рейсов с территории материковой Украины в оккупированный Крым.


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