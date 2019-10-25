Кабмин рассматривает возможность назначения советником Гончарука российского экс-чиновника, фото: Украина Молодая

https://racurs.ua/n128572-kabmin-rassmatrivaet-vozmojnost-naznacheniya-sovetnikom-goncharuka-rossiyskogo-eks-chinovnika.html

Ракурс

Сергей Алексашенко, бывший российский чиновник, может быть назначен советником украинского премьера Алексея Гончарука.

Loading...

Секретариат Кабинета министров рассматривает такую возможность. Об этом сообщает «Слідство.Інфо».

Известно, что Алексашенко могут назначить советников Гончарука на общественных началах. Запланированы дополнительные консультации по этому вопросу с сотрудниками Службы безопасности Украины.

В свою очередь Гончарук уже прокомментировал эти планы. По словам премьера, говорить о таком назначении пока заблаговременно.

Такого советника у меня нет, — отметил глава правительства.

Алексашенко в Российской Федерации занимал должность замминистра финансов в 1993—1995 годах, а также был первым заместителем председателя правления Центробанка. С 2014 года проживает в США. Он не раз критиковал российские государственные институты и действия президента РФ Владимира Путина.

Между тем напомним, что Гончарук рассказал, возможен ли запуск автобусных рейсов с территории материковой Украины в оккупированный Крым.